Berliner Füchse in "attraktive Gruppe" gelost

Die Paarungen in der Gruppenphase des EHF-Pokals stehen fest. Demnach bekommen es die Füchse Berlin mit PAUC Handball aus dem französischen Aix-ein-Provence, Grundfos Tatabanya aus Ungarn und BM Logroño La Rioja aus Spanien zu tun.

Das ergab am Donnerstag in Wien die Auslosung für die im Februar 2020 startende Zwischenrunde.

Sollten die Berliner in der schwierigen, aber machbaren Gruppe den ersten Platz belegen, qualifizieren sie sich direkt für die in der heimischen Max-Schmeling-Halle stattfinde Final-Four-Turnier am 23./24. Mai 2020.