Zum Auftakt der Europapokalsaison hat Handball-Bundesligist Füchse Berlin beim HK Malmö in der dritten Qualifikationsrunde am Samstag mit 34:27 (19:11) gewonnen. Durch den deutlichen Auswärtserfolg in Schweden hat sich der EHF-Pokalsieger von 2015 eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 24.11. in Berlin und den möglichen Einzug in die Gruppenphase verschafft.