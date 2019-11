Thomas Jelinski: In der Erwartung und in der Vorbereitung haben wir schon gewusst, dass es das erste Derby in der 1. Bundesliga ist. Ich selbst durfte schon zwei Derbys im Vorfeld erleben, als Hertha in der 2. Liga gespielt hat, und wusste, dass die Anspannung da ist. Uns war klar, dass das kein normaler Spieltag wird. Wenn man die Pyrotechnik erstmal ausklammert und sagt: "Ok, da konnte man vielleicht mit rechnen" ist es eher diese Leuchtspurmunition, die uns alle schockiert hat und uns auch sehr bedenklich gestimmt hat. Das gehört auf keinen Fall dazu.