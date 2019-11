Nach Angaben der Initiatoren vom Montag wurde bei der Online-Petition "Hertha braucht ein eigenes Stadion in Berlin" das selbstgesteckte Ziel von mindestens 11.000 Unterschriften aus Berlin erreicht. Hinzu kämen noch 6.000 Unterschriften aus dem Bundesgebiet. In der Petition werden Senat und Parlament aufgefordert, Hertha BSC dabei zu unterstützen, bis 2025 ein eigenes Stadion in Berlin zu bauen - und zwar am besten direkt im Olympiapark. Der Verein hat sich der Petition angeschlossen.

Bislang hat Hertha BSC für das geplante Stadion keinen Bauplatz. Ein Grundstücksgeschäft im Olympiapark ist gescheitert. Derzeit sind das Flughafengelände in Tegel und der Zentrale Festplatz als Standorte im Gespräch.