Eine Petition mit genau 11.276 Unterschriften aus Berlin haben Fans von Hertha BSC am Donnerstag im Abgeordnetenhaus eingereicht. Sie fordern damit mehr Engagement und Entgegenkommen seitens der Politik für die Pläne des Bundesligisten, ein neues, eigenes Fußballstadion zu errichten. "Idealerweise auf dem Olympiagelände", sagte Steven Redetzki von der Fan-Initiative Blau-Weisses Stadion am Donnerstag dem rbb. "Hertha braucht eine neue Heimat."

Nun muss sich der Petitionsausschuss mit dem Anliegen beschäftigen. Dafür werde man zunächst alle beteiligten Senatsverwaltungen um Stellungnahmen bitten, sagte der Ausschussvorsitzende Kristian Ronneburg (Linke). Inhaltlich auseinandersetzen werde man sich mit der Petition frühestens Anfang des nächsten Jahres.



In ihrer Petition fordern die Fans den Senat auf, "alles in seiner Macht stehende dafür zu unternehmen, dass Hertha BSC ab 2025 in einer eigenen, reinen Fußballarena auf Berliner Boden spielen kann". Den Termin hatte der Verein zuvor selbst ins Spiel gebracht. Der ideale Standort für die Arena sei das Areal rund um die Sportforumstraße im Olympiapark. "Für die Pläne gibt es von Seiten der Berliner Politik bisher allerdings keinerlei Unterstützung", kritisiert die Stadion-Initative.

Sollte ein Bau im Olympiapark nicht möglich sein, heißt es in der Petition, sei man auch offen für einen anderen Standort "innerhalb der Stadtgrenzen". Derzeit läuft die Prüfung des Zentralen Festplatzes sowie von drei Arealen auf dem Flughafen Tegel.