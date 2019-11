Bild: imago images/Contrast

Interview | Berliner Schiri-Chef - "Ablehnung der Anträge wäre ein Schlag ins Kontor"

15.11.19 | 22:15 Uhr

Es ist nicht lange her, da haben die Schiedsrichter in Berlin gestreikt - als Reaktion auf immer mehr Gewalt. Vom Berliner Fußballverband erwarten sie nun konkrete Maßnahmen. Schiri-Chef Jörg Wehling über neue Vorfälle - und klare Forderungen. Von Johannes Mohren

Wir erreichen Jörg Wehling in Frankfurt. Er ist Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses beim Berliner Fußball-Verband. In der Mainmetropole trifft er seine Kollegen aus den anderen Landesverbänden. Und das in schwierigen Zeiten, in denen Referees auf Amateurfußballplätzen zunehmenden verbalen und körperlichen Übergriffen ausgesetzt sind. Der Ruf nach Maßnahmen ist deshalb laut. Auf Bundesebene - aber auch konkret in Berlin. Dort findet am Samstag der Arbeitsverbandstag des BFV statt. Mit Wehling, der die Tagung in Frankfurt deshalb vorzeitig verlässt. Und mit klaren Foderungen an die Spree zurückkehrt.

Sie sitzen gerade mit Ihren Kollegen aus ganz Deutschland beim DFB zusammen. Wie ist die Stimmung unter den Schiedsrichtern - und welche Rolle spielen die Gewaltvorfälle?

Das ist das Top-Thema. Absolut. Jeder kann aus seinem Landesverband eine ganze Menge erzählen. An Vorfällen, die es gab - und unterschiedlichen Maßnahmen, die getroffen werden. Es gibt jetzt gleich auch noch einmal eine einstündige Debatte, was wir machen und was wir vom DFB verlangen können. Das überstrahlt alle Dinge, die sonst wichtiger sind im Schiedsrichterbereich.

Das heißt auch: Die besorgniserregende Entwicklung, die sich zurzeit auf den Berliner Plätzen zeigt, ist ein allgemeiner Trend?

Ja. Ganz aktuell gibt es ja ein Video von einem Vorfall bei einem Kölner Kreisliga-Spiel [externer Link]. Wir haben jetzt flächendeckend Vorkommnisse. Natürlich wird das momentan auch mit einem stärkeren Argusauge betrachtet - und es ist auch super, dass öffentlich und transparent gemacht wird, was da passiert. Mit diesen Vorfällen haben alle Landesverbände zu kämpfen. Das ist kein Einzelfall in Berlin. Wobei es hier schon ein bisschen deutlicher zum Tragen kommt.

Sie fordern, dass endlich gehandelt wird - und haben kürzlich keinen einzigen Schiedsrichter zu Spielen des BFV entsendet, um ein Zeichen zu setzen. Im Saarland gab es auch bereits einen solchen Streik. Wie kam diese Maßnahme in anderen Landesverbänden an?

Die Solidarität ist sehr groß. Es gibt viele, die sagen: 'Das war für euch in Berlin ein sehr gutes Zeichen und für uns in Deutschland auch!' Um zu sagen, dass wir da sind. Dass wir eine Meinung haben. Und dass es uns momentan schlecht geht. Das haben alle aufgenommen. Ich hatte auch damals schon sehr viele Reaktionen aus anderen Landesverbänden - und die sind auch jetzt noch einmal zu mir gekommen und haben gesagt: 'Ihr habt da richtig gehandelt. In Berlin in eurer Situation ist das genau das richtige Maß der Dinge gewesen.'

Das sagen Ihre Kollegen. Wie haben Sie - nach dem Streik - die Reaktionen in Berlin erlebt?

Wir waren echt überrascht über die Anzahl der solidarischen Erklärungen, die man überall lesen konnte - und die mich persönlich erreicht haben, aber auch die Schiedsrichter bei ihren Spielen, als sie am darauffolgenden Wochenende wieder unterwegs waren. Da waren Vereine, die haben Blumensträuße überreicht. Da gab es einen Club, der hat eine Karte geschrieben und damit gesagt: 'Schön, dass du da bist und heute bei uns pfeifst!' Da war sehr viel Anerkennung und Wertschätzung der Leistung, die die Schiedsrichter bringen. Das ist ausgesprochen positiv gelaufen.

Wir brauchen Beschlüsse am Samstag auf dem Arbeitsverbandstag, die zumindest mal klar machen: So geht es nicht weiter! Jörg Wehling, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses

Was aber nichts daran änderte, dass es wieder auch heftige Vorfälle gab ...

Ja, das müssen wir für das vergangene Wochenende konstatieren. Tumulte in der Berlin-Liga. Spielabbruch in der Bezirksliga, weil einer geschlagen worden ist. Bestechungsvorwurf in der Halbzeit eines Jugendspiels. Und ebenfalls im Nachwuchsbereich eine Schlägerei mit Polizeieinsatz und Krankenwagen. Es ist jetzt also nicht so, dass das Umdenken sofort auch eine Nachhaltigkeit hätte. Deshalb brauchen wir Beschlüsse am Samstag auf dem Arbeitsverbandstag, die zumindest mal klar machen: So geht es nicht weiter.

Wie ist da im Vorhinein der Austausch mit dem Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes. Da kam der Streik ja nicht nur gut an.

Das ist immer noch eine intensive Debatte. Es gibt sicherlich welche, die sagen: 'Wir haben da Leute um ihr Fußball-Wochenende gebracht.' Das ist ja jetzt auch ein organisatorischer Aufwand mit Nachholspielen, Neuansetzungen und -absetzungen. Das ist sehr viel Arbeit sowohl für die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder als auch für die - ebenso ehrenamtlichen - Staffelleiter und Spielausschussmitglieder. Wir haben denen eine ganze Menge zugemutet. Dass uns da nicht jeder auf die Schulter klopft, kann ich total nachvollziehen. Dass damit Berlin auch nicht in besonders gute Schlagzeilen ob der Situation auf seinen Plätzen ist, verstehe ich auch. Aber ich glaube und hoffe - und das wird auch derjenige sagen, der es für keine gute Maßnahme gehalten hat -, dass etwas in Bewegung gekommen ist. In Berlin, aber auch beim DFB. Das Thema wird auf der Tagesordnung mal wieder nach ganz oben gesetzt. Und dass wir mit dem Masterplan, den wir hoffentlich am Samstag noch einmal deutlicher diskutieren, auch nachhaltige Geschichten entwickeln, die das Klima auf den Plätzen verbessern.

Mit was für konkreten Erwartungen gehen Sie in den Arbeitsverbandstag - oder anders gefragt: Was muss passieren, damit Sie zufrieden nach Hause gehen?

Zum einen fände ich es auf der Beziehungsebene gut, wenn wir uns alle im Berliner Fußball-Verband ins Gesicht schauen und sagen: 'Ja, so richtig toll ist die Atmosphäre da nicht. Wir brauchen Veränderung. Und wir sind alle bereit dazu, solche Veränderungen zu machen.' Das ist erstmal das Wichtige. Es gibt ja sicher den ein oder anderen, der der Meinung ist, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist - und dass sein Verein nicht betroffen ist und er sich nicht engagieren muss. Natürlich gibt es viele Vereine, die gut arbeiten. Aber die müssen auch aufstehen und sagen: 'So wie die anderen arbeiten, wollen wir das nicht. Und mit denen wollen wir auch keinen Fußball zusammen spielen.'

Und was sollten konkrete Maßnahmen sein?

Uns ist es wichtig, dass die Frage der Ordner als schnelles Zeichen für die Schiedsrichter gelöst wird (Anm. der Red.: Gefordert sind zwei Ordner bei jeder Partie). Zudem sollten die Signalkarten, die gegen Teamoffizielle ausgesprochen werden, auch mit mit einer entsprechenden Strafmaßnahme hinterlegt werden. Dann hat für uns auch die Spesenerhöhung große Priorität. Und als viertes wünschen wir uns, dass der Verband einen klaren Rahmen für das nächste halbe Jahr setzt und sagt, mit wem er einen Masterplan entwickelt, um noch weitere Geschichten auf die Tagesordnung zu setzen und dann im Beirat zu beschließen. Um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen beziehungsweise Gewalt nicht mehr zu akzeptieren in unserem Verband.

Diese Maßnahmen werden in einzelnen Anträgen abgestimmt. Zudem hat auch das Präsidium des BFV schon einen selbst titulierten "Masterplan" beschlossen ...

Ja, das ist der offene Brief, der Mitte der Woche öffentlich wurde. Da stehen schon ein paar Rahmengeschichten drin.

Wenn die Anträge abgelehnt würden, wäre es natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Jörg Wehling, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses

Geht der für Sie in die richtige Richtung?

In der Tendenz ja - absolut.

Wie optmistisch sind Sie, dass die Vorschläge beim Arbeitsverbandstag auch angenommen werden - und was würde es auf der anderen Seite für Ihre Bemühungen bedeuten, wenn das nicht so sein sollte?

Ich habe keine Prognose, ob das funktioniert. Aber ich würde in Anbetracht der Rahmenbedingungen sagen, dass wir uns davon gar nicht wegbewegen können. Es muss das Ziel sein, dass diese Anträge durchkommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müssen wir das bewerten. Das muss sich dann auch in der Diskussion zeigen. Wir werden ja sicherlich nicht einfach schweigend abstimmen. Zumal ja auch ziemlich konträre und weitergehende Anträge da sind. Da wird es eine Debatte geben. Aber wenn sie abgelehnt würden, wäre es natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Das muss sich schon sagen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Gespräch führte Johannes Mohren, rbb Sport.

