Der Verein sprach in einer Pressemitteilung von einer "einvernehmlichen Trennung". Darauf hätten sich Hertha-Manager Michael Preetz und Covic "nach intensiven Gesprächen und Aufarbeitung der aktuellen Situation verständigt". Es sei dem Verein "ungeheuer schwergefallen, denn Ante ist seit mehr als 20 Jahren Teil von Hertha BSC".

Hertha BSC reagiert auf die deutliche Niederlage beim FC Augsburg (0:4) sowie die Negativserie der letzten Wochen und trennt sich von Trainer Ante Covic. Neuer Trainer bis Saisonende wird Jürgen Klinsmann. Das bestätigte der Verein am Mittwoch. Assistent des ehemaligen Bundestrainers soll der frühere Werder-Coach Alexander Nouri werden.

Zuletzt hieß es aus dem Umfeld von Klinsmann, eine kurzfristige Rückkehr in die Bundesliga sei nicht ausgeschlossen. Als Bevollmächtigter der Tennor Holding von Geldgeber Lars Windhorst wurde der in den USA lebende 55-Jährige vor knapp drei Wochen in den Aufsichtsrat von Hertha BSC berufen.

Als Interims-Trainer könnte Klinsmann dem Club Zeit zur Suche nach einer langfristigen Lösung ermöglichen. Bei seiner Vorstellung als Aufsichtsrat hatte "Klinsi" gesagt: "Ich freue mich, ab sofort Teil des spannendsten Fußball-Projektes in Europa zu sein. Zudem bei einem Verein, mit dem mich emotional viel verbindet", sagte Klinsmann und ergänzte: "Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen Erfahrungen und auch mit meinem Netzwerk einiges einbringen kann, um diese Partnerschaft erfolgreich zu gestalten."