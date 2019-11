Die Berliner Sprinterin Gina Lückenkemper bereitet sich in Florida auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vor. Wie das Portal leichtathletik.de am Dienstag berichtete, schließt sich die 22-Jährige der Trainingsgruppe von US-Coach Lane Brauman an, der auch Sprint-Weltmeister Noah Lyles (USA) und 400-Meter-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) coacht.