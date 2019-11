Niklas Stark hat sich bei der 2:4-Niederlage von Hertha BSC gegen RB Leipzig einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das bestätigten die Berliner am Samstagabend nach dem Abpfiff. Damit wird es in diesem Jahr für den Hertha-Verteidiger wohl kein Debüt mehr in der Nationalmannschaft geben. Stark hatte sich die Verletzung in der zweiten Halbzeit bei einem nicht geahndeten Foul von Konrad Laimer zugezogen und musste nach 78 Minuten ausgewechselt werden.