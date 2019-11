Die Cottbuserin Emma Hinze hat am Samstag beim Bahnradsport-Weltcup in Hongkong den zweiten Platz im Sprint-Turnier belegt. Wie vor drei Wochen beim Weltcup in Glasgow musste sich die 22-Jährige im Finale in zwei Läufen gegen Weltmeisterin Wai-Sze Lee aus Hongkong geschlagen geben. Dritte wurde die Kanadierin Kelsey Mitchell. Pauline Grabosch aus Erfurt belegte den neunten Platz.