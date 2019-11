Ken Reichel hat in Berlin mit dem Fußballspielen begonnen und steht jetzt für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga auf dem Rasen. Bevor er am Sonntag zu Gast im rbb Bolzplatz ist, erinnert sich sein Vater Mario, selbst Fußballtrainer, an das Bundesligadebüt seines Sohnes und den Aufstieg mit Union.