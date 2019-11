Auch in den sozialen Medien war die Vorstellung von Jürgen Klinsmann als neuer Cheftrainer bei Hertha BSC am Mittwoch die Nachricht des Tages. Die Nutzer überschlugen sich mit Reaktionen, der Hashtag #klinsmann war schnell einer der meistgenutzten in Deutschland.

@pflore fantasierte - ebenfalls auf Twitter - über den Spitznamen, den Klinsmann sich ähnlich wie José Mourinho ("The Special One") und Jürgen Klopp ("The Normal One") in Berlin aneigenen könnte. Bei den Hertha-Fans käme "The Spätzle One" sicher gut an.