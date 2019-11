Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und WM-Medaillengewinnerin Sarah Köhler haben bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer ihre Ausnahmestellung demonstriert.

Die 25-jährige Köhler schlug am Donnerstag in Berlin über 800 Meter nach 8:08,02 Minuten an und verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord aus dem vergangenen Jahr um mehr als 2,5 Sekunden. "Während des Rennens hat es sich gar nicht mal so gut angefühlt", sagte Köhler nach ihrem Auftritt in der Hauptstadt.