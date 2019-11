Einmal in der Woche gibt der Iraker Leichtathletik-Training beim TuS Lichterfelde. Seine Schützlinge sind zwischen sechs und acht Jahren alt. "Für mich ist der Sport wichtig, um neue Leute kennenzulernen. Ich bin neu in Berlin und lerne noch viel über Menschen und Kultur. Ich unterhalte mich mit den Eltern, lerne von den Jungs und Mädchen aber auch immer etwas Neues."

Abbas Al Shafeays wichtigstes Motivationswerkzeug ist sein Lachen. "Es sendet ein gutes Signal - damit baut man sofort Vertrauen auf", erzählt der 36-Jährige auf Deutsch mit starkem Akzent. Während er spricht, wuseln fröhliche Kinder um ihn herum. Die Stimmung in der eher tristen Schulsporthalle in Lichterfelde ist auffallend ausgelassen.

Der Landessportbund fungiert also nicht nur als Ausbilder, sondern vor allem als Vermittler zwischen Vereinen und Geflüchteten. Allein im Jahr 2019 wurden 36 neue Trainer ausgebildet - Tendenz steigend. "Wir wollen die Arbeit der Sportvereine erleichtern", berichtet El Ouahhabi weiter. "Beim Sport fragt keiner, woher du kommst, welche Sprache du sprichst, welcher Religion du angehörst. Der Sport verbindet. Und wir wollen eben diese Brücke für Geflüchtete in das Vereinsleben bauen." In diesem Jahr waren auch zehn Frauen unter den neuen Übungsleitern - ein großer Erfolg für den LSB, den es in der Zukunft auszubauen gilt.

"Die Integration beginnt mit der Sprache", erzählt Mohammed El Ouahhabi vom Landessportbund Berlin. "Wenn man in Deutschland leben möchte, muss man erstmal die Sprache lernen und mit Deutschen in Kontakt treten. Sportvereine bieten genau diese Möglichkeit."

In Berlin herrscht Trainermangel. Viele Sportvereine suchen händeringend nach Ehrenamtlern, die sich in der Jugendarbeit engagieren. Seit 2016 bildet der Landessportbund Berlin mit dem vom Senat geförderten Projekt "Sportbunt" Geflüchtete zu Amateurtrainern mit einer C-Lizenz aus. Quasi eine Win-Win-Situation. Die Auszubildenden kommen beispielsweise aus Afghanistan, dem Libanon oder aus Guinea.

Wenn Abbas Al Shafeay gerade keine Kinder trainiert, macht er eine Ausbildung zum Metalltechniker. Er wohnt in einer kleinen WG in Kreuzberg. In seiner Freizeit zeichnet er leidenschaftlich gerne.

In seinem Zimmer liegen Fotos aus seiner Vergangenheit in Bagdad. Auf den Fotos ist er mit seinen Freunden auf dem Fußballplatz zu sehen - natürlich mit einem großen Lachen auf den Lippen. Wenn er in Erinnerungen an seine alte Heimat schwelgt, verschwindet das Lächeln kurz.

Seine erste Zeit in Berlin war hart - er fühlte sich oft einsam. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu seiner Familie habe, schweigt er kurz. "Die Kommunikation ist durch die politische Situation im Irak momentan fast unmöglich", erzählt er mit etwas gedämpfter Stimme. "Die Regierung hat das Internet abgeschaltet."

Wenn er aber Kontakt zu seiner Schwester im Irak hat, dann erzählt er ihr von seinem neuen Leben in der deutschen Hauptstadt. Von der Sicherheit hier, von seinen neuen Freunden - und natürlich von seinem Job als Leichtathletik-Trainer. "Meine Familie ist sehr stolz auf mich", berichtet er und sein Lächeln kehrt umgehend zurück. "Aber auch ich bin stolz auf mich. In Berlin als Trainer zu arbeiten, war ein Traum für mich."

Als die Trainingsstunde in Lichterfelde zu Ende ist, kniet sich Abbas vor die Kids und schlägt mit jedem einzelnen ab. Die Kinder sind so begeistert, dass aus einer Verabschiedungsrunde gleich fünf werden. Abbas will auch in Zukunft Kinder trainieren - und ein Teil der Gesellschaft sein. Der Sport hat ihm den Einstieg erleichtert.



