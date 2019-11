Bild: imago images/Schreyer

"Turnier der Meister" in Cottbus - Turnen für den Traum

21.11.19 | 20:16 Uhr

Seit Donnerstag tummeln sich wieder Stars und Sternchen der Turn-Welt in Cottbus. Für viele ist es eine der letzten Möglichkeiten, um das begehrte Einzelticket für die Olympischen Spiele in Tokio zu lösen. Ob auch 2021 ein Turnier stattfindet, ist allerdings noch offen.

278 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern beherbergt Cottbus derzeit. "Unsere Stadt wird richtig bunt, da bin ich stolz drauf", schwärmt Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt, wohl auch angesichts des eher tristen Novemberwetters. Wirklich viel von den Witterungsbedingungen bekommen die Beteiligten aber sowieso nicht mit. Von Donnerstag bis Sonntag begleiten die Athleten in der Lausitz-Arena eher Gummimatten-Gerüche. Über 5.000 Zuschauer passen in die Halle. Die besten Vorrausetzungen, um die Turnbegeisterung lautstark auszuleben. Zwar ist die Wettkampfstätte deutlich kleiner als die in Melbourne, Baku oder Doha, wo die Weltcup-Serie ansonsten ihre Stopps einlegt, dennoch weiß Wohlfahrt, warum gerade dieses Event in Brandenburg ein ganz besonderes Flair bietet: "Nirgendwo kann man Olympiastars so nah erleben."

Cottbus als Sprungbrett für Tokio

Die Turnerinnen und Turner kommen vielleicht auch der Atmosphäre wegen, aber vorrangig, um sich für Olympia 2020 zu qualifizieren. Viele Sportler haben zwar bereits das Ticket gelöst, aber größtenteils nur für die Teilnahme an den Nation-Wettbewerben. Hauptziel vieler Athleten ist daher die persönliche Qualifikation. Unter ihnen sind auch Sophie Scheder und Lukas Dauser. Die beiden von Verletzungen geplagten Turner waren die großen Pechvögel bei der Heim-WM in Stuttgart vor ein paar Wochen. Dauser musste damals seine, bis dahin gute, Kür abbrechen und rutschte aus den Medaillenplätzen. Cottbus erweist sich also für ihn als perfekte Gelegenheit, um das Wettkampfjahr 2019 positiv zu beenden. Scheder dagegen traf es noch schlimmer. Sie konnte gar nicht erst bei der WM antreten. Der Grund: eine Schulterverletzung am Vorabend des Wettkampfes machte eine Teilnahme unmöglich. Zu dem Zeitpunkt dachte die 22-Jährige an ein Karriereende. Doch schon ein paar Tage später hat sie ihr sportlicher Ehrgeiz wieder gepackt. Sie will sich nächstes Jahr ihren großen Traum von einer weiteren olympischen Medaille erfüllen. Die Olympia-Dritte von Rio am Stufenbarren stand schon zwei Mal in Cottbus auf der Matte. Dieses Jahr soll es dort für sie um nicht weniger als um die direkte Olympia-Qualifikation gehen.

Turnier ohne Lokalmatador

Auch wegen solcher Geschichten ist Wohlfahrt von dem Erfolg der Veranstaltung überzeugt. "Wir haben Olympiasieger oder Weltmeister am Start. Deshalb macht das Turnier seinem Namen alle Ehre." Doch bei all den internationalen Top-Athleten ist er auch etwas traurig, dass kein Cottbuser an den Start geht. Obwohl Leonard Prügel durchaus ein Kandidat gewesen wäre. "Er spielte eine ordentliche Rolle bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart. Aber man muss es bei ihm langfristig sehen. Er hat einen Weg der dualen Ausbildung gewählt." Zu lang dürfte der Turnierdirektor darüber aber nicht enttäuscht sein. Dank der internationalen Beteiligung ist die Veranstaltung nämlich noch größer geworden. Was für sein Team mehr Arbeit bedeutet. "Wir organisierten über 3.000 Übernachtungen. Wir mussten zum ersten Mal raus aus der Stadt. Das alle pünktlich an den entsprechenden Orten sind, ist ein riesiger logistischer Aufwand."

Termin 2021 noch ungewiss

Der traditionsreiche Turn-Wettkampf startet bereits zum 44. Mal und jährlich werden es mehr Teilnehmer. "Gegen alle Erwartungen ist die Veranstaltung noch mal größer als im Vorjahr." Tickets für die Veranstaltung gib es noch. Für die Finals gibt es nur noch Stehplätze. Ob das auch 2021 so aussehen wird, ist derzeit noch offen. Durch den neuen Olympia-Qualifikationsmodus wird es Ende 2020 kein Turnier der Meister geben. Die Bewerbung für die Welt-Cup-Serie im Frühjahr 2021 ist aber bereits geschrieben. Eine gute halbe Million Euro kostet der Wettkampf. Wobei ein Großteil von Sponsoren und dem Ticketverkauf abgedeckt wird. Aber auch die Stadt und das Land beteiligen sich an den Kosten des Wettbewerbes. In der großen Hoffnung, dass es auch 2021 dann wieder bunt zugeht in Cottbus. Sendung: 21.11.2019, rbb24, 21:45 Uhr