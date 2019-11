Zur ordentlichen Hauptversammlung der "An der Alten Försterei Stadionbetriebs AG" kamen am Mittwochabend 127 Aktionäre. Der Einladung der Stadionbetriebs AG, deren Hauptpartner der Erstligist 1. FC Union Berlin ist, war bereits vorab der Gewinn des Geschäftsjahres 2018/19 in Höhe von gut 37.400 Euro zu entnehmen gewesen. "Wir verzeichnen zum fünften Mal in Folge ein positives Betriebsergebnis", sagte Stadionbetriebs-AG-Vorstand Oskar Kosche während der knapp einstündigen Veranstaltung.