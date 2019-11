Leuchtraketen auf dem Spielfeld und in den Zuschauertribünen, Pyroaktionen in beiden Fanblöcken und ein versuchter Platzsturm. Dazu viele Transparente mit beleidigenden Botschaften: Dass das erste Bundesliga-Hauptstadtderby zwischen Union und Hertha emotional werden würde, war klar. Was sich am Samstagabend im Stadion An der Alten Försterei dann aber auf den Rängen abspielte, erschreckte auch viele regelmäßige Stadiongänger.

Auf der Suche nach Erklärungsansätzen rücken Themen in den Vordergrund, die weit entfernt sind vom sportlichen Wettkampf zweier Fußball-Bundesligisten.