Die Hauptstadt gehört am 13. und 14. Juni 2020 den Radfahrern. Nachdem der Berliner "Velothon" im vergangenen Jahr ausfallen musste, gibt es nun ein neues Radsportevent in Berlin. "VeloCity" nennt sich die Veranstaltung, die im kommenden Jahr ihr Debüt feiern und auf Dauer einmal jährlich stattfinden soll.

Die Strecken über 60 und 120 Kilometer befänden sich noch in der Planung, gaben die Veranstalter von der SCC Events GmbH, die auch den Berlin-Marathon ausrichtet, auf einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Start und Ziel sollen demnach am Berliner Funkturm sein.