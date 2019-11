Berlins Trainer Cedric Enard schickte anfangs seine zweite Reihe aufs Feld. Unter kluger Regie des Zuspielers Pierre Pujol diktierte das Gästeteam das Geschehen zunächst fast nach Belieben. Doch nach dem locker gewonnenen ersten Durchgang ließ die Konzentration nach. Und so wurde der Spitzenreiter dann doch gefordert.



Gegen Ende des zweiten Abschnitts, als bei den Gästen auch Leistungsträger wie Sergej Grankin und Benjamin Patch eingewechselt worden waren, erkämpften sich die Oberfranken beim 24:22 sogar zwei Satzbälle. Doch derart gefordert, schlugen die Berliner routiniert zurück. Mit Jeffrey Jendryk am Aufschlag gingen sie ihrerseits 25:24 in Führung, ehe der Amerikaner Cody Kessel den dritten Satzball der Gäste zum 27:25 verwandelte. Enard kehrte in Satz drei zu seiner Anfangsformation zurück - und die brachte den Sieg mit unerwartet großer Mühe nach Hause.