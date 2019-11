Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den Tabellenvorletzten Bühl gewannen die Berliner am Samstagabend souverän mit 3:0 (25:18, 27:25, 25:21) und bleiben ungeschlagen Spitzenreiter. In ihren sechs Partien vor eigenem Publikum hat die Mannschaft zudem noch keinen Satzverlust hinnehmen müssen.

Vor 3.141 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle taten sich die Gastgeber phasenweise allerdings schwer. Erst als im ersten Durchgang die Achse mit den Aufschlägen von Moritz Reichert, dem Zuspiel von Sergej Grankin und den Angriffsaktionen von Benjamin Patch in

gewohnter Weise funktionierte, bauten die Berliner ihren knappen 12:11-Vorsprung allmählich auf 20:14 aus. Der Franzose Nicolas Le Goff verwandelte am Ende den Satzball.



Im zweiten Abschnitt leisteten sich die BR Volleys eine ganze Reihe von Nachlässigkeiten. Die Folge: Bühl zwang den Gegner in die Satzverlängerung, in der sich die Berliner mühsam und vor allem dank ihrer Routine mit dem dritten Satzball, genutzt vom stark auftrumpfenden US-Amerikaner Patch, mit 27:25 behaupten konnten.