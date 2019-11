Die Gastgeber mussten ohne Mittelblocker Arran Chambers auskommen. Der Kanadier hatte sich im Training am Knie verletzt. Wie lange er ausfällt, ist derzeit ungewiss. Zu Spielbeginn hatten die Netzhoppers vor allem in der Abwehr nicht die notwendige Stabilität und der erste Satz ging an die Gäste. Erst ab Mitte des zweiten Satzes entwickelte die Mannschaft von Trainer Mirko Culic mehr Durchschlagskraft. In dieser Phase erwies sich der Kanadier Casey Schouten als zuverlässiger Punktesammler. An seiner Seite steigerte sich auch Ex-Nationalspieler Dirk Westphal.



Doch nach einer 5:2-Führung im vierten Satz verloren die Netzhoppers durch eine 0:7-Punkte-Serie den Faden. Es ging in den Tiebreak, in dem die Gastgeber vom 2:1 an durchgängig knapp in Führung lagen.