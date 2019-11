Bild: imago/Jan Huebner

Pokal-Viertelfinale im Volleyball - BR Volleys fegen Friedrichshafen aus der Halle

20.11.19 | 21:49 Uhr

Die BR Volleys haben ihr Pokal-Viertelfinale beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen klar gewonnen. 3:0 hieß es am Ende. Es war eine Signal, nicht nur an den Gegner, sondern an die gesamte Konkurrenz in Deutschland.

Dieses Pokal-Viertelfinale war eine Machtdemonstration. Mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) fertigten die BR Volleys ihren Dauerrivalen in dessen eigener Halle ab - und die Formulierung "abfertigen" kommt an Deutlichkeit kaum an den tatsächlichen Spielverlauf heran. Friedrichshafen kam nicht einmal in die Nähe eines Satzgewinns, weil die Mannschaft von Trainer Cedric Enard vom ersten Aufschlag bis zum Matchball hochkonzentriert zu Werke ging. Lediglich zu Beginn des dritten Satzes führten die Gastgeber zwischenzeitlich, doch letztlich entschied Berlin auch diesen ungefährdet für sich. Auch von beruhigenden Führungen ließ sich der Meister aus Berlin nicht einlullen, Grankin und Co zeigten einen bemerkenswert reifen Auftritt.

Das Viertelfinale im Überblick VfB Friedrichshafen - BR Volleys 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) Powervolleys Düren - United Volleys Frankfurt 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:22) TV Rottenburg - TSV Giesen Grizzlys 3:1 (25:20, 24:26, 25:22, 25:23) TV Bühl - TSV Herrsching 1:3 (14:25, 25:21, 20:25, 24:26)

Das ewige Duell

Wann immer die BR Volleys auf Friedrichshafen treffen, schaut Volleyballdeutschland hin. Denn seit 1997 wurde kein anderes Team Meister, meistens stehen sich in diesen Duellen die aktuell besten Volleyballmannschaften der Republik gegenüber. Auch wenn die BR Volleys die Liga in den vergangenen Jahren dominierten, geht der Pokal traditionsgemäß eher an den Bodensee: sechs der vergangenen acht Pokalsiege gingen an Friedrichshafen. Insofern war das Viertelfinale am Mittwoch das vorweggenommene Endspiel. Und wie so häufig in den vergangenen Jahren haben sich die BR Volleys durchgesetzt. Dass dieser Sieg so deutlich ausgefallen ist, mag zwar den Berlinern gefallen, für die Liga sollte dies hingegen ein Alarmsignal sein.



Grankin zum MVP bestimmt

Zum besten Spieler wurde der russische Strippenzieher der BR Volleys bestimmt: Sergey Grankin verlieh dem Angriff der Berliner eine beängstigende Durchschlagskraft. Aber auch der Franzose Samuel Tuia erwischt einen glänzenden Abend. Mit 16 Punkten war er der gefährlichste Angreifer und stellte auch den sonst so dominanten Außenangreifer Benjamin Patch (starke 10 Punkte) in den Schatten.

Nach dem Erfolg im Supercup, also dem Vergleich zwischen Meister und Pokalsieger, setzten sich die BR Volleys in dieser Saison bereits zum zweiten Mal in einem K.O.-Spiel gegen Friedrichshafen durch. Die Halbfinalspiele finden am 8. Dezember statt, der Gegner der Volleys steht noch nicht fest. In den weiteren Spielen des Abends setzten sich die Powervolleys Düren, der TV Rottenburg und der TSV Herrsching durch.

