Der Höhenflug der Volleyballerinnen vom SC Potsdam hält weiter an. In der Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer Guillermo Hernandez den VfB Suhl am Mittwoch klar in drei Sätzen geschlagen (25:18/25:20/25:22). Zur besten Spielerin wurde Potsdams Libero Aleksandra Jegdic bestimmt.

Gegen die noch sieglosen Thüringerinnen zeigten die Potsdamerinnen in der heimischen MBS-Arena eine konzentrierte Leistung. Durch den wichtigen Sieg halten die Potsdamerinnen weiter Kontakt zur Spitzengruppe. In der aktuellen Saison musste sich die Mannschaft bislang nur dem Meister MTV Stuttgart geschlagen geben.