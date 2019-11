Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die Wasserballer von Spandau 04 haben ihre Siegesserie fortgesetzt - und ihre Spitzenposition in der Wasserball-Liga so gefestigt. Am Samstag gewannen die Berliner mit 16:7 (5:2, 4:3, 3:1, 4:1) gegen die White Sharks Hannover.