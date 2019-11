Wasserfreunde bleiben in der Bundesliga ungeschlagen

Die Wasserfreunde Spandau haben in der Wasserball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den SV Ludwigsburg gewannen die Berliner am Samstagnachmittag in der Schwimmhalle Schöneberg souverän mit 14:2 (5:0,2:1,4:0,3:1). Für das Team von Trainer Petar Kovacevic war es bereits der sechste Sieg im sechsten Spiel.