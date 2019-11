Der Charlottenburger TSV 1858 ist am Mittwochabend im Roten Rathaus in Berlin mit dem Zukunftspreis des Berliner Sports 2019 ausgezeichnet worden. Der älteste Sportverein in Charlottenburg-Wilmersdorf gewann mit seinem im Spätsommer ins Leben gerufenen Projekt "HOPE - Healthy Onko People", in dem gemeinsamer Sport für ehemals an Krebs erkrankte Kinder und deren Geschwisterkinder angeboten wird.