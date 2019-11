Angesichts der ausbleibenden Erfolge sucht auch ARD-Sportschau-Reporter und Hertha-Experte Andreas Witte nach Erklärungen: "So ein Umstellungsprozess mit einem neuen Trainer nimmt eben Zeit in Anspruch, aber man fragt sich schon, ob Ante Covic genügend Gehör bei den Spielern findet."

Gelingt Hertha BSC in den anstehenden Partien in Augsburg und zu Hause gegen Borussia Dortmund die sportliche Wende und somit auch einen Stimmungsumschwung, könnte diese schwierige Phase in der Nachbetrachtung zum überstandenen Stahlbad uminterpretiert werden. Bleiben die Erfolge aus, könnte der Trainer wie so oft zum schwächsten Glied der Kette werden.

Es ist richtig, dass der Verein dem noch unerfahrenen Covic Zeit gibt. Aber die Mannschaft muss zeitnah Punkte sammeln, sonst droht Hertha BSC ein ungemütlicher Herbst. "Gegen Augsburg darfst Du eigentlich nicht verlieren," spitzt Andreas Witte die Bedeutung der anstehende Aufgabe zu, "sonst ist Hertha im Abstiegskampf angekommen, und dann muss man auch nicht mehr über eine Spielphilosophie diskutieren."

Der neue Aufsichtsrat Jürgen Klinsmann hat Hertha BSC als das aktuell "spannendste Fußballprojekt Europas" bezeichnet. Etwas zeitnahe Entspannung täte diesem Projekt sicher gut.

Sendung: Inforadio, 11.11.2019, 14:15 Uhr