Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat ein viertes Testspiel im Januar vereinbart. Die Köpenicker treffen am 19. Januar, einen Tag nach ihrem Rückrundenstart bei RB Leipzig, um 14 Uhr im Stadion An der Alten Försterei auf den Schweizer Club FC St. Gallen. Das teilte Union am Dienstag mit.



Für Urs Fischer wird dies eine besondere Partie, denn der Union-Coach lief in seiner aktiven Karriere lange für St. Gallen auf. Da Union erst am Vorabend dieses Spiels bei RB Leipizg antritt (18.30 Uhr), werden bei dem Test gegen St. Gallen vornehmlich Ersatzspieler zum Zug kommen.