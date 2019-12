Berliner Duo Reinhardt/Kluge siegt bei Weltcup in Hongkong

Jubel beim Berliner Bahnrad-Duo: Theo Reinhardt und Roger Kluge haben am Sonntag beim Bahnradsport-Weltcup in Hongkong überlegen im Zweier-Mannschaftsfahren gewonnen. Die Doppel-Weltmeister in dieser Disziplin, die auch Madison genannt wird, erkämpften als einzige Mannschaft einen Rundengewinn und siegten mit 52 Punkten vor Neuseeland (38) und Großbritannien (33).