Souveräner Sieg zum vierten Advent für Alba Berlin: Beim Aufsteiger Hamburg Towers siegten die Albatrosse am Sonntagabend mit 100:75. Mit dem vierten Sieg in Serie bleiben die Berliner in der Tabelle auf Rang drei. Bester Werfer bei Alba war Rokas Giedraitis mit 22 Punkten.

Nach der Halbzeit verteidigte Alba aber wieder deutlich konsequenter und sorgte so früh für einen vorentscheidenden Abstand. Mit zwölf Punkten Vorsprung für die Berliner ging es in den Schlussabschnitt, in dem Alba das Spiel locker runterspielte und den Vorsprung gegen nun aufgebende Hamburger Stück für Stück ausbaute.

Am Schluss stand ein lockerer 100:75-Sieg, mit dem die Albatrosse in die äußerst kurze Weihnachtspause gehen - bereits am 26. Dezember steht die nächste Euroleague Partie gegen Baskonia Vitoria auf dem Programm. Dank dem Sieg gegen Hamburg baut Alba in der Bundesliga-Tabelle seinen Vorsprung auf den Viertplatzierten Bamberg auf vier Punkte aus.