Alba erleidet bittere Pleite in der Verlängerung

76:77 gegen Bayern in der Euroleague

Es war das erste Duell der deutschen Spitzenteams in der Basketball-Königsklasse. Und die Partie von Alba gegen Bayern München wurde nach schwachem Beginn zum Hochglanz-Krimi. Erst schienen die Albatrosse auf der Siegstraße - und erlitten doch den K.o.

Sie hatten hart gekämpft, bis 2,8 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit geführt - und mussten nach Verlängerung doch eine bittere Pleite hinnehmen: Alba Berlin hat das erste Duell mit Bayern München in der Euroleague am Mittwochabend nach Verlängerung mit 76:77 (72:72, 28:30) verloren. Vor 11.229 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof war Makai Mason mit 17 Punkten bester Werfer, bei Bayern war Vladimir Lucic mit 19 Zählern erfolgreichster Schütze.

Die Partie begann äußerst schleppend. Die Albatrosse - eigentlich ausgewiesenes High-Scoring-Team - schwächelten wie schon zuletzt im Pokalspiel gegen den Mitteldeutschen BC in der Offensive. Und die Bayern taten es ihnen nach. So dauerte es 2:39 Minuten, bis sich auf der Spielstandsanzeige auf dem wuchtigen Videowürfel überhaupt etwas veränderte. Eins, zwei, drei - Rokas Giedraitis war beim Dreierversuch gefoult worden und der Litauer verwandelte die fälligen Freiwürfe zur 3:0-Führung für die Hausherren.

An diesem Bild änderte sich danach zunächst nicht viel. Dass das Duell trotz aller spielerischen Defizite packte, lag an der Spannung. Und dem zähen Kampf. Alba ließ sich nicht abschütteln - im Gegenteil: Sie schlossen die Neun-Punkte-Lücke nach und nach. Als die Pausensirene ertönte, lag das Team von Aito Garcia Reneses mit 28:30 zurück.

Doch in einer Situation, in der wohl kaum jemand mehr auf sie gewettet hätte, startete Alba die Aufholjagd. Und wie. Mit einem 16:0-Lauf (!) kamen sie zurück. Nach zehn Sekunden im Schlussviertel erzielten die Hausherren den Ausgleich (50:50) und gingen kurz darauf in Führung. Es überzeugten die Spieler, die zur vermeintlich zweiten Reihe gehören. Makai Mason, Jonas Mattisseck und Kresimir Nikic wurden zu Anführern - gerade als Peyton Siva mit Problemen im Oberschenkel das Feld verlassen musste. Eine Demonstration.

Und Bayern war sichtbar beeindruckt. Kein Spiel hatten das - mit dem Ziel Playoffs gestartete - Team bisher auswärts in der Euroleague geholt. 15 Sekunden vor Schluss führte Alba mit vier Punkten (70:66), doch das Spiel - längst zum Hochglanz-Krimi mutiert - hatte die nächste Wendung parat. 2,8 Sekunden vor Schluss erzielte Maodo Lo - ausgerechnet ein gebürtiger Berliner - den Ausgleich. 72:72. Overtime. Auch in der hatte Alba meist einen Mini-Vorsprung. Doch zwölf Sekunden gingen die Münchener mit zwei Freiwürfen wieder in Führung. Niels Giffey vergab mit der Schlusssirene. Und Bayern jubelte.