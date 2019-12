Bild: imago images

102:107 nach Verlängerung - Alba verliert Euroleague-Spiel bei Fenerbahce

06.12.19 | 21:27 Uhr

Alba Berlin galt vor dem Gastspiel in der Euroleague bei Fenerbahce Istanbul mal wieder als krasser Außenseiter und hat mal wieder überrascht. Dass es am Ende nicht für den Sieg reichte, lag auch an den Unparteiischen. Von Ilja Behnisch

Alba Berlin hat am 12. Spieltag der Basketball-Euroleague mit 102:107 beim türkischen Top-Team von Fenerbahce Istanbul knapp verloren. Rein tabellarisch schien es ein Duell auf Augenhöhe zu sein. Nach elf absolvierten Partien, gut einem Drittel, in der laufenden Euroleague-Saison lagen Fenerbahce und Alba vor Spielbeginn auf dem 13. respektive 14. Platz. Die Türken, die in den letzten fünf Jahren noch jedes Mal das Final Four der Basketball-Königsklasse erreicht hatten und den Wettbewerb 2017 sogar gewinnen konnten, galten dennoch als haushoher Favorit. Und wurden ihrer Rolle anfangs vollauf gerecht.

Vorteil für die Hünen

20:9 stand es bereits nach etwas mehr als sieben Minuten, als Alba-Coach Aito Garcia Reneses zum ersten Mal eine Auszeit nahm. "Ich konzentriere mich darauf, unser Spiel allen Widrigkeiten zum Trotz zu verbessern", hatte der Spanier noch vor der Partie gesagt und er dürfte zunächst enttäuscht gewesen sein. Auch wenn mit Tyler Cavanaugh, Johannes Thiemann, Tim Schneider und Bogdan Radosavljevic weiterhin vier Spieler fehlten. Alba bekam die Anspiele auf die Hünen der Gastgeber kaum verhindert, insbesondere der 2,11 Meter große Franzose Joffrey Lauvergne konnte zu Beginn scheinbar nach Belieben punkten. Als dann auch noch dessen Landsmann Nando de Colo (EuroLeague-MVP) und Nikola Kalinic auf das Feld kamen, obwohl sie zuvor als noch nicht spielfit vermutet worden waren, schien das Schicksal Albas frühzeitig beschlossen.

"Sie sind ein gutes Team"

Doch es kam anders. Alba kam zu Beginn des zweiten Viertels zu einem ordentlichen Lauf und auf fünf Punkte heran. So ging es nahtlos weiter, bis die Berliner nach acht Minuten im zweiten Viertel sogar erstmals in Führung lagen. Und auch wenn es mit 41:40 für Fenerbahce in die Halbzeit ging, das Tempo diktierten jetzt die Gäste. So sehr, dass Fenerbahce Top-Scorer bis zu diesem Zeitpunkt, dass Derrick Williams in der Halbzeit über Alba schlicht sagte: "Sie sind ein gutes Team." Das bewiesen die Berliner auch im dritten Viertel, durch das sie nahezu im Paarlauf mit der türkischen Konkurrenz marschierten. Wieder lag beim Pfiff die Heimmannschaft knapp vorn (65:62).

Entscheidung im Foul-Gewitter

Auch im entscheidenden letzten Viertel gelang es dem finanziell etwa dreimal so gut ausgestattetem türkischen Team nicht, einfach davon zu ziehen. Die Albatrosse konnten trotz der Kräfte zehrenden Aufholjagd gut mithalten.

Alba hielt das Tempo hoch und defensiv gegen die physisch starken Gastgeber gut dagegen. Einzig die Schiedsrichter empfanden das Spiel der Berliner immer häufiger für grenzwertig und entschieden nun vor 8.000 Zuschauern immer mehr im Sinne des türkischen Top-Teams. Dennoch konnten die Berliner Fenerbahce in die Verlängerung zwingen. Dass die Türken am Ende das bessere Ende für sich verbuchen konnten, lag dann vor allem an der besseren Freiwurf-Quote, die in diesem nun zum Foul-Gewitter mutierten Spiel zum entscheidenden Faktor wurde. Am Ende stand es 107:102. Die Berliner bleiben durch die Niederlage auf Rang 14. Weiter geht es für Alba am Sonntag, den 8. Dezember (15 Uhr), wenn es zum Gastspiel bei Medi Bayreuth kommt. Am Donnerstag, den 12. Dezember (18 Uhr) folgt das nächste Euroleague-Spiel bei Khimki Moskau. Sendung: rbb24, 06.12.2019, 21:45 Uhr