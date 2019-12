Alba unterliegt in Lyon

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague die vierte Pleite in Folge kassiert. Am Freitagabend unterlagen die müden Berliner beim französischen Meister LDLC Asvel Villeurbanne vor knapp 5.300 Zuschauern mit 81:93 (18:18, 20:18, 14:31, 29:26). Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 17 und Luke Sikma mit 15 Punkten.