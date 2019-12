Vergangene Saison hatten die Berliner das Finale knapp mit 82:83 gegen ihren langjährigen Rivalen verloren. Das Halbfinalspiel und damit die Chance zur Revanche für Alba findet am 12. Januar 2020 in Bamberg statt. Im zweiten Halbfinale treffen Ulm und Oldenburg in Ulm aufeinander. Das Finale im BBL-Pokal steigt am 16. Februar.



Sendung: rbb24, 21.45 Uhr, 15.12.2019