Die Berlinerin Melanie Gernert wird mit Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst in die neue Saison starten. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Montag bekanntgab, wird das Duo zunächst abwechselnd in Berlin und Hamburg trainieren. Im Frühjahr absolvieren sie gemeinsam ein Trainingslager. Die Olympiasiegerin betonte, dass "diese Konstellation zunächst für ein Jahr gilt".