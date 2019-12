Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen knappen und zugleich wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Bayreuth siegten die Berliner am Sonntagnachmittag mit 82:78 (45:34) und bleiben dadurch Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 15 und Luke Sikma mit 14 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste gleich auf mehrere Spieler verzichten:Tyler Cavanaugh, Johannes Thiemann, Bogdan Radosavljevic, Tim Schneider und Stefan Penowaren nicht im Kader. Trotzdem kam sein Team gleich gut in die Partie und lag schnell mit 10:2 in Führung. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 21:9. Bis dahin hatten die Berliner das Spiel im Griff.

Doch im zweiten Abschnitt tat sich Alba deutlich schwerer. Bayreuth verteidigte nun intensiver und kam mit einem 10:0-Lauf wieder heran. Die Partie wurde zunehmend hitziger, aber die Berliner behielten die Ruhe. Auch als die Franken nach gut 15 Minuten erstmalig 30:28 in Führung gingen. Die Gäste konterten mit einem 17:4-Lauf und gingen so mit einer zweistelligen Führung in die Pause.