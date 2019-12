Die Eisbären Berlin und der Leiter der Spielentwicklung und Scouting-Abteilung, Stefan Ustorf, trennen sich mit sofortiger Wirkung. Das gab der Klub am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wurde Ustorf in einem Gespräch mit Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee mitgeteilt, dass man seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Daraufhin habe Ustorf um eine sofortige Auflösung des Arbeitspapiers gebeten. Dem kam der Verein nach.