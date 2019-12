imago images/Jan Huebner Audio: Inforadio | 17.12.19 | 23:00 Uhr | Jakob Rüger | Bild: imago images/Jan Huebner

0:2-Niederlage - Unions Heimserie reißt gegen Hoffenheim

17.12.19 | 22:23 Uhr

Union Berlin hat am Dienstagabend in der Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Hoffenheim unterlag die Fischer-Elf mit 0:2 und verpasste so den fünften Heimsieg in Serie. Am Ende war gerade die gute Defensive der Gäste ausschlaggebend.

Die Heimserie von Union Berlin mit zuletzt vier gewonnen Spielen im Stadion An der Alten Försterei ist gerissen. Gegen die TSG Hoffenheim verlor die Mannschaft von Urs Fischer mit 0:2 (0:0) und verpasste es so, in der Tabelle an dem Team aus Baden-Württemberg vorbeizuziehen. Gerade im zweiten Durchgang wirkten die Eisernen müde und schafften es daher nicht, die Niederlage im letzten Heimspiel des Jahres zu verhindern.

Ujah verpasst für Union, Kramaric bei Hoffenheim

Bei Union rotierten Anthony Ujah für Marius Bülter und Neven Subotic für Michael Parensen zurück in die Startelf. Union-Verteidiger Florian Hübner, der von Trainer Urs Fischer zum dritten Mal in Folge ins erste Aufgebot berufen wurde, traf auf seinen Bruder Benjamin bei Hoffenheim. Die 20.350 Zuschauer im nicht ganz ausverkauften Stadion An der Alten Försterei - im Gästeblock klaffte ein große Lücke - sahen zu Beginn eine kampfbetonte Partie. Schiedsrichter Sören Storks musste die Begegnung immer wieder wegen kleinerer Fouls unterbrechen. Die erste Chance hatte Stürmer Ujah nach 13 Minuten, eine gute Hereingabe von Marcus Ingvartsen verpasste der Nigerianer im Strafraum aber unglücklich. Dennoch waren die Eisernen nach einer knappen Viertelstunde die leicht bessere Mannschaft und erarbeiteten sich viele Standardsituationen. Die Hintermannschaft der Gäste blieb aber aufmerksam und konnte weitere Tormöglichkeiten verhindern. Gleiches galt lange Zeit auch für die Abwehr der Köpenicker - in der 40. Minute hatte Andrej Kramaric allerdings die große Gelegenheit, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Der Stürmer setzte den Ball nach einem schnell gespielten Angriff der Hoffenheimer aber über das Tor, sodass es torlos in die Halbzeit ging.

Verdiente Führung für Hoffenheim

Nach dem Seitenwechsel war die Mannschaft von Alfred Schreuder das bessere Team, kam offensiver aus der Kabine und ging daher durchaus verdient in Führung. Ein Distanzschuss von Ihlas Bebou schlug abgefälscht hinter Unions Schlussmann Rafal Gikiewicz im Tor ein (56.). Die Gastgeber taten sich im zweiten Durchgang schwer, vor das Hoffenheimer Tor zu kommen, Fischers Elf wirkte müde und behäbig. Der Trainer reagierte und brachte mit Sebastian Polter und Marius Bülter für Ujah und Ingvartsen neue Kräfte in der Offensive. Zwar wurde Union nach den beiden Wechseln tatsächlich wieder aktiver, doch auch im letzten Spielabschnitt zeigte Hoffenheims Defensive eine starke Leistung. Gerade Kapitän Benjamin Hübner gewann viele Zweikämpfe gegen Unions Stürmer um Sebastian Andersson. Die letzte große Möglichkeit vergab der Schwede in der 83. Minute, Torwart Oliver Baumann parierte gut. Auf der anderen Seite sorgte Christoph Baumgartner in der Nachspielzeit für das 2:0 und die Entscheidung. Durch die Niederlage verpassen es die Eisernen, Hoffenheim in der Tabelle hinter sich zu lassen und rutschen mindestens auf elften Rang ab. Durch einen Sieg am Mittwoch könnte auch Eintracht Franfurt noch an Union vorbeiziehen.

Fußball Bundesliga Bundesliga Dienstag, 17.Dezember, 18.30 Uhr Werder Bremen - FSV Mainz 05 0:5 (0:4) Dienstag, 17.Dezember, 20.30 Uhr Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:3 (2:0) FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0) Union Berlin - 1899 Hoffenheim 0:2 (0:0) Mittwoch, 18.Dezember, 18.30 Uhr Bayer Leverkusen - Hertha BSC -:- (-:-) Mittwoch, 18.Dezember, 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn -:- (-:-) VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 -:- (-:-) Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln -:- (-:-) SC Freiburg - Bayern München -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. RB Leipzig 16 10 4 2 45:19 +26 34 2. Borussia Mönchengladbach 15 10 1 4 31:18 +13 31 3. Borussia Dortmund 16 8 6 2 40:22 +18 30 4. FC Schalke 04 15 8 4 3 26:18 +8 28 5. Bayern München 15 8 3 4 41:21 +20 27 6. SC Freiburg 15 7 4 4 24:18 +6 25 7. Bayer Leverkusen 15 7 4 4 22:20 +2 25 8. 1899 Hoffenheim 16 7 3 6 23:27 -4 24 9. VfL Wolfsburg 15 6 5 4 17:15 +2 23 10. FC Augsburg 16 6 5 5 27:28 -1 23 11. Union Berlin 16 6 2 8 19:22 -3 20 12. Eintracht Frankfurt 15 5 3 7 24:23 +1 18 13. FSV Mainz 05 16 6 0 10 25:38 -13 18 14. Hertha BSC 15 4 3 8 21:29 -8 15 15. Werder Bremen 16 3 5 8 23:40 -17 14 16. Fortuna Düsseldorf 16 3 3 10 16:35 -19 12 17. 1.FC Köln 15 3 2 10 14:30 -16 11 18. SC Paderborn 15 2 3 10 18:33 -15 9 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)