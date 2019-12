Bild: imago images/Xinhua

Wasserspringer Patrick Hausding wurde 2019 bereits zum dritten Mal als Sportler des Jahres in der Hauptstadt ausgezeichnet. Bei den letzten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann der in Lichtenberg geborene Hausding die Bronzemedaille vom Drei-Meter-Brett. Im Synchron-Springen wurde er 2013 in Barcelona Weltmeister.