"Er ist genau der richtige Mann für unsere Situation", erklärte Babelsbergs Vorstandsvorsitzender Archibald Horlitz. "Er bringt geballte Lebens- und Sporterfahrung mit. Er ist einer, der ab der ersten Stunde die Dinge in die Hand nimmt und das Team führt", so Horlitz. Uzelac, der als Aktiver unter anderem in der ersten kroatischen Liga und in Deutschland für den FC Gütersloh in der dritten Liga spielte, gab sich vor seinem Engagement bei den kriselnden Babelsbergern selbstbewusst: "Wir dürfen jetzt nicht nach hinten schauen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das Potential für unser Ziel, den Klassenerhalt, hat. Das haben auch die anderen Teams erkannt."

Von Uzelacs Vorgänger Marco Vorbeck hatte sich der Verein im November getrennt. Vorbeck hatte die Mannschaft erst zu Saisonbeginn übernommen, war mit ihr aber nicht erfolgreich. Nach 18 Spielen liegt Babelsberg zur Winterpause mit elf Punkten nur auf dem vorletzten Platz.