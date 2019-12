Bild: imago/Lars Moeller

Kaum einer sammelt so konstant Medaillen wie Sebastian Brendel. Allein zwischen 2013 und 2018 wuird der Potsdamer insgesamt zehn Mal Weltmeister. Nach seinem Olympiasieg in London im Canadier-Einer triumphiert er in Rio 2016 erneut über diese Distanz und auch im Zweier. Brendel ist damit erst der zweite Kanute überhaupt, dem es gelingt, seinen Olympiatitel zu verteidigen.