Fast hätten es die Eisbären geschafft: Einen 0:4-Rückstand gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven konnten die Berliner zwar ausgleichen und die die Gäste in die Overtime zwingen. Doch dann traf Bremerhaven und Berlin musste sich am Freitagabend mit 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Bremerhavener waren kurz vor der ersten Pause durch ein Tor von Ross Mauermann in Führung gegangen. Im zweiten Spielabschnitt nutzten die Gäste Schwächen in der Berliner Hintermannschaft, um ihren Vorsprung durch Justin Feser und zwei Treffer von Alexander Friesen auszubauen.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen dann aber ab der 34. Minute eine spannende Aufholjagd: Zunächst verkürzte Ryan McKiernan in doppelter Überzahl auf 1:4. Zwei Tore von Frank Hördler und ein Treffer von James Sheppard sorgten in den ersten fünf Minuten des Schlussdrittels für das 4:4 - und das bedeutete Verlängerung.

Doch in der Overtime erzielte Patrick Joseph Alber nach nur 29 Sekunden den Treffer für die Gäste. So reichte es für die Eisbären, die auf neun Stammspieler verzichten mussten, trotz der späten Energieleistung nur zu einem Punkt.