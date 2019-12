Eisbären siegen am vierten Advent

Die Eisbären-Fans können mit einem guten Gefühl in die Weihnachtsfeiertage gehen: Souverän und nie gefährdet gewann ihr Team am Sonntagabend mit 2:0 gegen die Ice-Tigers Nürnberg. Damit bleiben die Berliner auf Tabellenplatz vier, vor Ingolstadt. Die Tore für die Eisbären schossen Marcel Noebels und Austin Ortega.

Vor 13.729 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof dominierten die Gastgeber das Spiel von Beginn an und hatten deutlich mehr Chancen. Für die Führung sorgte schließlich Marcel Noebels im Power Play (14. Minute) - Maxim Lapierre hatte den Treffer mit einem sehenswerten Pass vorbereitet. Die Gäste wurden nur gelegentlich mit Kontern gefährlich, die wenigen Gelegenheiten konnte Eisbären-Torhüter Sebastian Dahm aber souverän parieren. Für den Schlussmann war es erst das dritte Saisonspiel ohne Gegentor.

Dass das Spiel zumindest im Ergebnis lange Zeit offen blieb, lag daran, dass die Eisbären ihre zahlreichen Chancen auch im zweiten Drittel nicht besser zu nutzen wussten. Erst gegen Ende des zweiten Abschnitts erlöste Austin Ortega die Fans, als er einen sehenswerten Konter nach Vorarbeit von Mark Olver zum 2:0 abschloss (37. Minute).

Im Schlussdrittel verwalteten die Berliner das Ergebnis, nur einmal musste ihnen ein wenig Glück helfen, als ein Schuss der Nürnberger an der Latte landete. Kurze Zeit später stand der nie wirklich gefährdete 2:0-Sieg fest. Der einzige Wermutstropfen für die Eisbären an diesem Abend war, dass Louis-Marc Aubry das Eis vorzeitig und humpelnd im zweiten Drittel verlassen musste. Ob er im kommenden Spiel gegen Straubing (am 26. Dezember) ausfallen könnte, ist noch nicht bekannt.