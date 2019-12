Bild: imago/Jan Hübner

6:5 in Wolfsburg - Dramatischer Overtime Sieg für die Eisbären

15.12.19 | 20:00

Die Eisbären Berlin haben ihr Auswärtsspiel in Wolfsburg am Sonntagabend in einer dramatischen Partie gewonnen. Mit 6:5 nach Overtime siegten die Eisbären gegen die Grizzlies, nachdem sie zwischenzeitlich schon mit 1:4 zurücklagen, das Spiel dann drehten und schließlich doch noch in die Verlängerung mussten.



Wolfsburg hellwach in spektakulärer Anfangsphase

Schon das erste Drittel dieser Partie begann rasant: in der 6. Minute brachte Dominik Bittner die Gastgeber mit 1:0 in Führung und leitete damit vogelwilde drei Minuten ein. Denn obwohl der Torschütze selbst kurz danach eine Strafzeit aufgebrummt bekam und die Eisbären in Überzahl agierten, gelang den Grizzlies eine Minute später der nächste Treffer: Mathis Olimb traf zum 2:0 (7. Minute). Nun spielten aber auch die Eisbären mit. Austin Ortega nutzte das Power-Play zum 2:1-Anschlusstreffer für die Eisbären (8. Minute). Aber die Berliner bekamen ihre Abwehr in dieser Anfangsphase einfach nicht dicht und das nutzte Garrett Festerling zum 3:1 nach gerade einmal acht Minuten und zwanzig Sekunden. Das Spiel beruhigte sich daraufhin ein wenig, aber einen hatten die Wolfsburger noch vor dem Drittelende: Valentin Busch profitierte von einem abgefälschten Pass und nutzte die Chance frei vor dem unglücklichen Eisbären-Torwart Dahm zum 4:1 (19. Minute).



Eisbären drehen das Spiel

Dahm musste dann auch zu Beginn des zweiten Drittels Platz machen, für Maximilian Franzreb. Danach entspannte sich das Spiel vor den Toren erstmal ein bisschen, dafür ging es härter zu auf dem Eis: Insgesamt sieben Strafen im zweiten Abschnitt sprechen eine deutliche Strafe. Die Eisbären profitierten von dieser Phase, spielten sehenswert über McKiernan und Ortega Marcel Noebels frei und der traf zum 4:2 (30. Min.). Keine vierzig Sekunden später durften die Eisbären-Fans schon wieder jubeln, Florian Kettemer hatte den 4:3-Anschlusstreffer erzielt. Im Schlussabschnitt war es lange Zeit ein Hin und Her, ehe die Eisbären mit einem Doppelschlag eine Viertelstunde vor Schluss erst den Ausgleich, dann sogar die Führung erzielten. Erst verwertete Marcel Noebels einen Abpraller nach einer Einzelleistung von Leo Pföderl (46. Minute) zum 4:4, dann war Pierre-Cédric Labrie zur Stelle und fälschte einen Schuss von Müller ins Tor ab (48. Minute) - 4:5. Auch das war aber noch nicht der Schlusspunkt unter diese Partie, denn auch die Grizzlies kamen noch einmal zurück: In der 53. Minute trudelt ein abgefälschter Schuss von Gerrit Fauser unhaltbar für Franzreb ins Tor der Eisbären zum 5:5.



Eisbären bleiben auf Platz vier

So viele Wendungen die reguläre Spielzeit bot, so schnell ging die anschließende Overtime vorrüber. Gerade mal 40 Sekunden waren gespielt, da stocherte Maxim Lapierre den Puck irgendwie vor dem Tor über die Linie, nach kurzem Check zählte der Treffer und die Eisbären hatten diese Partie tatsächlich mit 6:5 nach Overtime gewonnen. Mit diesem dramatischen Comeback-Sieg verteidigten die Berliner Platz vier in der Tabellen.

