Die Eisbären Berlin haben das Jahr 2019 in der DEL mit einem Heimsieg beendet. Gegen die Augsburger Panther feierten die Hauptstädter am Montagabend einen 3:2-Erfolg.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof hatten Sahir Gill und Thomas Jordan Trevelyan die Gäste zweimal in Führung gebracht, aber Leonhard Pföderl und Pierre-Cédric Labrie gelang jeweils der Ausgleich für die Berliner.

Im Schlussdrittel brachte Maxim Lapierre die Hausherren erstmals in Führung. Trotz einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Kai Wissmann kurz vor Schluss brachten die Eisbären diesen knappen Vorsprung ins Ziel.