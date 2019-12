Die Eisbären Berlin haben am Sonntagabend bei den Schwenninger Wildwings verloren. Beim Tabellenletzten setzte es für die Hauptstädter eine 4:5-Niederlage. Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Berliner damit drei Spiele in Folge verloren.

Der Tabellenletzte ging im ersten Drittel zunächst in Führung. Bei Vier gegen Vier nutzte Robak (9.) den Platz auf dem Eis aus und überwand Maximilian Franzeb, der für Stammtorhüter Sebastian Dahm startete.