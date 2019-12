Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Heimniederlage in Folge kassiert. Am Freitagabend verloren die Berliner gegen die Kölner Haie mit 4:5 (1:2, 0:2, 3:0, 0:1) nach Verlängerung. Ryan McKiernan, Mark Olver, Louis-Marc Aubry und James Sheppard erzielten die Tore der Berliner, die sich trotz einer furiosen Aufholjagd im Schlussabschnitt mit einem Punkt begnügen mussten.

Vor 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof traf McKiernan zur Führung der Gastgeber, doch die Kölner glichen kurz darauf durch Zachery Sill aus und gingen dank eines Treffers von Marcel Müller sogar mit einem Vorsprung in die erste Pause.