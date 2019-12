Bei einem Spiel in der B-Junioren-Regionalliga Nordost sind am Samstag Spieler von Herthas U16-Mannschaft rassistisch beleidigt worden. Wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgab, seien mehrere Spieler von Gegenspielern des VfB Auerbach beleidigt worden.

"Nach Hinweisen beim Schiedsrichter haben wir uns entschieden, das Spielfeld in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für uns zu verlassen und das Spiel nicht fortzusetzen, denn wir als Hertha BSC verurteilen Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form", heißt es in der Mitteilung weiter.