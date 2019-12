Hertha gewinnt das zweite Spiel in Serie

1:0 in Leverkusen

Hertha BSC hat das zweite Spiel in Serie gewonnen. Dem Erfolg gegen den SC Freiburg vom Wochenende ließ die Mannschaft von Jürgen Klinsmann am Mittwochabend einen knappen 1:0 (0:0)-Sieg bei Bayer Leverkusen folgen. Karim Rekik erzielte den Treffer des Tages und verhalf seiner Mannschaft dazu, sich weiter aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Klinsmann stellte seine Mannschaft nach dem ersten Sieg seiner Amtszeit gegen Freiburg in Leverkusen wieder defensiver auf. Der Trainer verzichtete im Sturm auf Vedad Ibisevic und verstärkte dafür mit Per Skjelbred das Mittelfeld. Davie Selke begann gegen Bayer als einzige Spitze. Die Gastgeber übernahmen zu Beginn die Kontrolle über die Partie, Hertha ließ die Rheinländer spielen und stand tief in der eigenen Hälfte.

Der in der Anfangsphase auffällige Moussa Diaby prüfte Rune Jahrstein im Hertha-Tor nach neun Minuten ein erstes Mal, der Norweger entschärfte den Distanzschuss aber sicher. Hertha versuchte, über Konter für Entlastung zu sorgen. Javairo Dilrosun hatte in der 21. Minute nach einem schnell gespielten Angriff die erste Möglichkeit für die Charlottenburger, wenig später scheiterte Davie Selke am Leverkusener Schlussmann Lukas Hradecky.

Nach zwanzig Minuten waren die Gäste besser im Spiel und schafften es, Leverkusen vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Werkself versuchte es einige Male aus der Entfernung, verfehlte das Tor aber oder scheiterte an Jarstein. So gingen beide Mannschaften mit einem gerechten Unentschieden in die Kabinen.