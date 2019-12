Bild: imago images

April: Nach einem 0:2 in Hoffenheim wird offiziell, was sich zuvor bereits abgezeichnet hatte und im Januar noch als undenkbar galt: Pal Dardai wird nach dem Ende der Saison 2018/19 nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC sein. Als heißester Nachfolgekandidat gilt zu diesem Zeitpunkt Gerardo Seoane, Schweizer Meistermacher in Diensten der Young Boys Bern. In Sachen Stadion rückt jetzt der Standort Tegel in die Diskussion. Und im Tierpark in Lichtenberg wird ein Eisbärenmädchen "Hertha" genannt. Dass es mit einem ziemlich unionroten Ball spielt? Sicher nur ein Zufall.